Путин поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбления

Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбления, сообщает сайт Кремля.

"Рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации", – говорится в перечне поручений.

Поручение президент РФ дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Отчитаться администрация должна до 1 июля.

Ранее Путин призвал чиновников всегда следовать интересам граждан. "Давайте будем это иметь в виду всегда в ходе нашей практической работы", – отметил президент.

Зампредседателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Олег Николаев, в свою очередь, заявил о необходимости проработать меры материального взыскания и лишения должности за оскорбление граждан чиновниками.