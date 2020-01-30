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Общество

15:24

Путин поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбления

общество власть

Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбления, сообщает сайт Кремля.

"Рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации", – говорится в перечне поручений.

Поручение президент РФ дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Отчитаться администрация должна до 1 июля.

Ранее Путин призвал чиновников всегда следовать интересам граждан. "Давайте будем это иметь в виду всегда в ходе нашей практической работы", – отметил президент.

Зампредседателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Олег Николаев, в свою очередь, заявил о необходимости проработать меры материального взыскания и лишения должности за оскорбление граждан чиновниками.

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