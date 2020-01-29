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Общество

17:47

Самарский чиновник извинился за высказывания об инвалидах

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель самарского бюро медико-социальной экспертизы Дмитрий Драч извинился перед жителями региона за высказывания об инвалидах.

"Уважаемые жители Самарской области, я приношу свои извинения за резкое высказывание в соцсетях о том, что таких граждан уже пора привлекать к ответственности с реальным сроком лишения свободы", – написал Драч на своей странице в Twitter.

Он пояснил, что в его высказываниях речь шла о борьбе с незаконными случаями установления инвалидности при отсутствии на то соответствующих критериев. Драч добавил, что все задействованные в таких схемах работники уже давно не работают в системе медико-социальной экспертизы, а некоторые понесли за это уголовное наказание.

Чиновник также написал, что многие люди с заболеваниями и нарушениями функций организма не имеют критериев для установления инвалидности. Такие граждане наблюдаются в медицинских организациях и при ухудшении состояния здоровья направляются в бюро на освидетельствование, после которого специалисты уже выносят вердикт по назначению или нет инвалидности.

Ранее Драч предложил привлекать к уголовной ответственности и лишать свободы граждан, которые симулируют болезнь и одолевают чиновников своими жалобами за необоснованный отказ в инвалидности. Он предложил ввести термин "пациентский экстремизм". Позднее комиссия "Единой России" рекомендовала самарскому отделению рассмотреть вопрос об исключении Драча из отряда.

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