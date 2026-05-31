31 мая, 11:30Общество
Видео со строителем на рояле на Ленинградском вокзале набрало 1 млн просмотров
Ролик со строителем Кадырбеком Саттаровым, который сыграл на рояле на Ленинградском вокзале, завирусился в социальных сетях. Видео набрало уже больше 1 миллиона просмотров. Пользователей впечатлила игра человека в рабочей униформе.
Кадырбек Саттаров не знает нотной грамоты и подбирает композиции на слух. В 80-х годах из Кыргызстана музыка привела его в город, где он выступал и руководил ансамблем. После развала Советского Союза он переехал в Россию и сменил профессию на строителя.
