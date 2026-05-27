Ленинградский вокзал открылся после реконструкции и стал цифровым хабом

Ленинградский вокзал в Москве открылся после масштабного обновления и стал первым в стране полностью цифровым хабом. В здании впервые открыли четвертый этаж, где разместили музей, а также добавили новые залы ожидания и цифровую навигацию.

Обновленный вокзал стал популярной локацией у блогеров, которые снимают там контент и публикуют обзоры в соцсетях. Пассажиропоток и интерес к объекту выросли на фоне новых архитектурных и технологических решений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.