Российские цифровые платформы обсудили на ПМЭФ

На Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) лидеры платформенной экономики обсудили, как защитить отечественные интернет-сервисы и помочь им расти дальше.

Осенью 2026 года в России заработает новый закон о платформенной экономике. По мнению основателя Wildberries Татьяны Ким, это движение в правильном направлении, но важно избежать избыточных требований. Только общими усилиями бизнес и государство смогут удержать лидерство в технологиях и не проиграть в мировой цифровой гонке.

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