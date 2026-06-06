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06 июня, 14:30

Экономика

Российские цифровые платформы обсудили на ПМЭФ

Российские цифровые платформы обсудили на ПМЭФ

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На Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) лидеры платформенной экономики обсудили, как защитить отечественные интернет-сервисы и помочь им расти дальше.

Осенью 2026 года в России заработает новый закон о платформенной экономике. По мнению основателя Wildberries Татьяны Ким, это движение в правильном направлении, но важно избежать избыточных требований. Только общими усилиями бизнес и государство смогут удержать лидерство в технологиях и не проиграть в мировой цифровой гонке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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