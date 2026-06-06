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06 июня, 12:30

Технологии

ИИ-ассистентов онлайн-платформы "Авито" обсудили на ПМЭФ

ИИ-ассистентов онлайн-платформы "Авито" обсудили на ПМЭФ

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Привычный поиск объявлений на "Авито" уходит в прошлое. ИИ-ассистенты онлайн-платформы помогают покупателям и продавцам. Для первых создают персонализированную выборку предложений и помогают быстрее подобрать самое желаемое, а для вторых – генерируют описания и анализируют показатели продаж. Об этом рассказали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Почувствовали перемены в работе сами сотрудники российской компании, где создали четыре принципа Al First, олицетворяющие внедрение искусственного интеллекта в культуру компании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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