ИИ-ассистентов онлайн-платформы "Авито" обсудили на ПМЭФ

Привычный поиск объявлений на "Авито" уходит в прошлое. ИИ-ассистенты онлайн-платформы помогают покупателям и продавцам. Для первых создают персонализированную выборку предложений и помогают быстрее подобрать самое желаемое, а для вторых – генерируют описания и анализируют показатели продаж. Об этом рассказали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Почувствовали перемены в работе сами сотрудники российской компании, где создали четыре принципа Al First, олицетворяющие внедрение искусственного интеллекта в культуру компании.

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