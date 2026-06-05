Пользователи мессенджера MAX отправляют около 2 млрд сообщений в сутки

Ежедневная аудитория мессенджера MAX превысила 87 миллионов человек. Пользователи отправляют около 2 миллиардов сообщений в сутки. Об этом сообщил гендиректор мессенджера, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

После удаления приложения из магазина App Store у пользователей Apple с уже установленным MAX перестали работать push-уведомления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.