В МАХ подтвердили, что приложение стало недоступно в AppStore

Разработчики мессенджера MAX подтвердили, что приложение временно недоступно для скачивания в AppStore. При этом ранее установленная на смартфонах пользователей версия продолжает работать в обычном режиме.

Команда MAX направила запрос в Apple для получения разъяснений и работает над оперативным решением проблемы. В настоящее время приложение можно скачать в других магазинах: RuStore, GooglePlay, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store, а также на официальном сайте MAX.

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