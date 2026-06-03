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03 июня, 22:45

Технологии

В МАХ подтвердили, что приложение стало недоступно в AppStore

В МАХ подтвердили, что приложение стало недоступно в AppStore

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Разработчики мессенджера MAX подтвердили, что приложение временно недоступно для скачивания в AppStore. При этом ранее установленная на смартфонах пользователей версия продолжает работать в обычном режиме.

Команда MAX направила запрос в Apple для получения разъяснений и работает над оперативным решением проблемы. В настоящее время приложение можно скачать в других магазинах: RuStore, GooglePlay, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store, а также на официальном сайте MAX.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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