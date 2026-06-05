Президент "Ростелекома" заявил, что пользователи MAX могут отказаться от устройств Apple

Пользователи мессенджера MAX после его удаления из AppStore могут отказаться от устройств Apple. Об этом сказал журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

По его словам, национальный мессенджер устойчиво занял свое место, и пользователи iOS отдадут предпочтения Android, российской "Авроре" или другим операционным системам.

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