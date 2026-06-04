Эксперт рассказал, как владельцам iPhone пользоваться МАХ после удаления из AppStore

После удаления мессенджера МАХ из AppStore на iPhone перестали работать уведомления о звонках и сообщениях. Как пояснил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин, проблема связана с тем, что пуш-уведомления проходят через серверы Apple.

Аудио- и видеозвонки, по его словам, продолжат работать, так как они идут через серверы самого мессенджера. Повторно установить приложение официальным путем не получится – потребуется выход в режим разработчика. Пользователям советуют периодически вручную открывать МАХ, чтобы не пропустить сообщения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.