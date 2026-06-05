Правительство Москвы заключило 12 соглашений на ПМЭФ-2026

Правительство Москвы заключило 12 соглашений с крупными компаниями, федеральными структурами и регионами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Документы предусматривают реализацию новых промышленных, образовательных и инфраструктурных проектов.

В частности, в Красной Пахре на базе особой экономической зоны "Технополис "Москва" создадут первый в России центр испытаний аккумуляторов полного цикла. Также в столице планируют построить фармацевтический завод по производству живых вакцин против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, кори и других заболеваний.

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