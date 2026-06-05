Вопросы производительности труда обсудят на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоится пленарная сессия, посвященная вопросам производительности труда. В ней примут участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, депутат Госдумы Максим Топилин, а также представители двух министерств из других стран.

Обсуждение будет сосредоточено на технологической базе, которая позволяет повышать эффективность и увеличивать объемы производства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.