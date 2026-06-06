В Москве откроют 6 новых центров женского здоровья. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, в новых учреждениях москвички могут получать полный спектр медицинских услуг в рамках одной организации – от диагностики и лечения до ведения беременности. Благодаря современному оснащению и внедрению малоинвазивных методик, многие операции, которые раньше требовали долгого восстановления, теперь проходят амбулаторно в формате "хирургии одного дня".

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