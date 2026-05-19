19 мая, 18:03

Эксперт Коломацкая: шорты и топы на бретельках нельзя надевать на работу в жару

Фото: 123RF.com/yarkovoy

Шорты, топы и платья на бретельках, а также прозрачные вещи не следует носить в офисе даже в жару. Об этом Москве 24 рассказала специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.

Она напомнила, что даже в жаркую погоду важно соблюдать дресс-код, чтобы не подорвать деловую репутацию – свою и компании.

"Одна из частых ошибок – надевать в офис шорты. Это неприлично, и даже классические модели в сильную жару являются табу. Причем запрет касается как мужчин, так и женщин. Исключение может быть для представителей креативной индустрии, в компаниях с прописанным свободным стилем. Хотя таким сотрудникам я бы тоже советовала в рабочее время выбирать удлиненные бермуды из костюмной ткани", – отметила эксперт.

Кроме того, в офисном стиле не место вещам из прозрачных и полупрозрачных тканей: гипюра, шифона, сетки. Сквозь блузу, рубашку или платье не должно быть видно нижнее белье или тело.

Декольте и слишком открытые плечи также не для офиса: майки, топы и платья на бретельках и вовсе без них считаются моветоном. Максимум, что допустимо, – рукав длиной до середины плеча или более короткий рукав в офисах с нестрогим дресс-кодом. Если же надевается вещь с американской проймой, то плечи нужно прикрыть жакетом или кардиганом.
Надежда Коломацкая
специалист по этикету и эффективным коммуникациям

Женщинам важно помнить, что на работу в офис нельзя приходить с голыми ногами: колготки или чулки в деловом этикете являются обязательным элементом даже в жару. Можно выбрать полупрозрачные модели телесного цвета плотностью 5–8 ден, которые будут практически незаметны, но позволят соблюсти рамки приличия, отметила Коломацкая.

"И, конечно, в офис не следует надевать спортивную одежду: шорты для бега, лосины, худи с капюшоном, а также пижамные футболки и вязаные крючком платья. Все это не соответствует главной цели офисного стиля – настраивать на деловые взаимоотношения", – подчеркнула эксперт.

Чтобы не жертвовать респектабельностью, но чувствовать себя комфортно, следует отдавать предпочтение легким натуральным тканям, которые выглядят аккуратно и позволяют телу дышать. Это может быть лен, хлопок, вискоза, батист, тонкая шерсть, перечислила специалист.

Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева напомнила, что неправильно сокращать слова вежливости в деловой переписке и, например, писать "спс" вместо "спасибо", "пжлст" вместо "пожалуйста". Также лучше отказаться от использования эмодзи в классическом общении по электронной почте с малознакомыми или в чате с руководителем.

