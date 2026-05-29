01 июня, 19:25

Трихолог Кохас посоветовала обращаться к врачу, если в день выпадает больше 50 волос

Без косы до пояса: почему молодежь все чаще лысеет

Зумеры стали чаще страдать от выпадения волос, заявили эксперты. С чем это связано и как можно справиться с проблемой, разбиралась Москва 24.

Сложная структура

Фото: 123RF.com/sweettomato

Хронический стресс, недостаток сна и эмоциональное выгорание все чаще вызывают раннее выпадение волос у молодежи, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные клиники пересадки волос. Специалисты отметили возрастную динамику: если раньше заметная потеря все чаще начиналась после 35–40 лет, то теперь первые симптомы фиксируются в 18–25.

Волосяной фолликул – маленькая, но сложная структура организма. Стресс, хронические заболевания, вредные привычки и другие негативные факторы могут запускать генетически обусловленный процесс раньше, чем это произошло бы без их влияния.
Владимир Орловский
хирург клиники пересадки волос

Эксперты отметили, что андрогенетическая алопеция – наиболее частая форма потери волос, с которой сталкиваются врачи. Симптомы могут дебютировать уже после совершеннолетия, а к 30–35 годам процесс способен резко ускориться. При этом ключевой фактор риска – наследственность.

У женщин алопеция обычно развивается в более позднем возрасте, однако ее могут провоцировать гормональные перестройки: послеродовые изменения, колебания эстрогенов и менопауза. К дополнительным факторам риска эксперты отнесли дефицит железа, цинка, витаминов B и D, а также хронический недосып и высокую психоэмоциональную нагрузку.

Орловский обратил особое внимание, что эмоциональные потрясения могут вызвать телогеновое выпадение волос. Оно характеризуется равномерным поредением по всей поверхности головы, однако проявления видны не сразу, а спустя два-три месяца после пережитого стресса.

В целом замедлить облысение можно на ранней стадии, но при полном выпадении волос помочь способна лишь пересадка, подчеркнули специалисты.

Недостаток кислорода?

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Врач-трихолог Ольга Кохас подтвердила в разговоре с Москвой 24, что молодежь действительно стала чаще сталкиваться с проблемой выпадения волос. При этом из-за стресса андрогенетическая алопеция возникнуть не может, поскольку это генетически обусловленное состояние. Оно проявляется чаще всего в 38–40 лет, когда фолликулы становятся чувствительными к действию андрогенов, отметила эксперт.

Существует другой тип выпадения волос – диффузный, который как раз свойственен в возрасте 18–25 лет, а сейчас, вероятно, даже раньше. Такая алопеция может быть связана с иммунными нарушениями, проблемами желудочно-кишечного тракта, а также с дефицитом железа, которое через гемоглобин отвечает за транспортировку кислорода к тканям. При недостатке кислорода возникает гипоксия клеток, что ослабляет фолликулы и ведет к потере волос.   
Ольга Кохас
врач-трихолог

Врач отметила, что кортизол (гормон стресса), находясь в избытке, может нарушать нормальный цикл работы фолликулов, из-за чего тоже начинаются проблемы. Также к неблагоприятным факторам относятся хронический недосып, стресс и жесткие дефицитные диеты, предупредила Кохас. 

"Подобные ситуации, безусловно, возникают и у людей старшего возраста. Но если прежде молодые компенсировали нагрузки за счет внутренних резервов организма, то сегодня у многих фиксируется нехватка питательных элементов – белка, железа, цинка, витамина D – и ослабленный иммунитет", – рассказала она. 

Для предотвращения процесса выпадения главным образом важно наладить режим дня и питание, а также убрать стрессовые факторы. 

"Однако для полноценной борьбы с проблемой стоит обратиться к врачу-трихологу. Специалист должен провести консультацию, назначить анализы и только потом подобрать терапию. Могут быть рекомендованы как физиотерапия и медицинские лосьоны, так и прием витаминов, минералов и специализированных препаратов", – пояснила врач. 

Также эксперт предостерегла от попыток следовать советам блогеров или использовать средства с маркетплейсов. 

"На таких площадках все товары зачастую одинаковые, имеют скудный состав с высоким процентом воды. В лучшем случае эти средства просто не помогут, а в худшем способны вызвать аллергическую реакцию", – предупредила она.  

Кохас добавила, что каждую ситуацию, связанную с выпадением, нужно рассматривать индивидуально. Как минимум потому, что у всех изначально разное количество волос на голове: у кого-то 100 000, у кого-то 150 000, у кого-то 30 000. Причем у блондинок их меньше всего и они тоньше, а у брюнеток – больше и стержень толще.   

"Важно отслеживать, сколько волос выпадает обычно, и обращать внимание, когда такой процесс становится интенсивнее. До 50 волос в день – это норма, выше – уже повод обратиться к специалисту", – предупредила эксперт. 

Психолог Екатерина Трофимова в разговоре с Москвой 24 согласилась, что стрессы могут губительно сказываться на волосах.

По ее словам, с одной стороны, чем больше стресса переживает человек, тем более устойчивым к нему он становится. Однако когда количество нервного напряжения превышает допустимые нормы, оно превращается в дистресс – разрушительную форму, негативно влияющую на психику и физиологию. 

Сами люди способны усугублять негативные состояния: например, вечером вместо качественного отдыха берут в руки гаджеты или включают телевизор, пытаясь восстановиться таким образом. В результате человек не отдыхает ни днем, ни ночью. У зумеров есть привычка засыпать с включенным телефоном под видео или рилсы: мозг продолжает воспринимать звуки и не получает полноценного отдыха.    
Екатерина Трофимова
психолог

Чтобы разорвать стрессовый цикл, в котором находятся молодые люди, необходимо правильно распределять время, организовать рабочее пространство и отдых, а также вводить дополнительные способы поддержки организма. Они должны быть как активными (танцы, спорт), так и пассивными (массаж, медитации), посоветовала Трофимова.

Какасьева Александра

