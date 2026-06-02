В Мытищах нетрезвая компания напала на гулявшую с собакой девушку

Жительница Мытищ стала жертвой нападения нетрезвой компании во дворе собственного дома. Конфликт, по ее словам, начался с претензии о том, что она якобы не убрала за собакой. Затем от нее стали требовать, чтобы животное вообще не находилось во дворе жилого комплекса.

Девушка рассказала, что ее хватали за шею и за волосы. Также у нее из рук пытались вырвать собаку. Пострадавшая обратилась в полицию.

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