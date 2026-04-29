"Московский патруль": в столице ИИ помог раскрыть убийство 27-летней давности

В столичном суде начали слушать дело, которое помог раскрыть искусственный интеллект (ИИ). 27 лет назад отпечатки пальцев на месте убийства были настолько смазаны, что установить по ним личность преступников было невозможно.

Именно благодаря новым технологиям преступления прошлых лет активно раскрываются в наши дни. Только за минувший год было расследовано свыше 6 тысяч подобных уголовных дел.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

