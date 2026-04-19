Короткое замыкание аккумулятора самоката привело к пожару в Тимирязевском районе

В Тимирязевском районе Москвы электросамокат, оставленный на зарядке на всю ночь, стал причиной пожара в коммунальной квартире. Короткое замыкание аккумулятора привело к возгоранию: квартира выгорела полностью, повреждены подъезд и проводка.

Эксперты напоминают, что оставлять самокат на зарядке более 4–5 часов опасно, важно использовать только качественные зарядные устройства, не вносить изменений в конструкцию и не хранить гаджет на балконе. При возгорании аккумулятора необходимо немедленно покинуть помещение и вызвать пожарных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

