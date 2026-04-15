Россиянка привлечена к ответственности за покупку мотоцикла 13-летнему сыну

Россиянке, купившей своему 13-летнему сыну питбайк, грозят принудительные работы и штраф. Подросток сел за руль без прав и спровоцировал аварию, в которой погибла 16-летняя девушка.

Это первый подобный случай, когда родителя привлекли к уголовной ответственности по вине ребенка. Однако эксперты уверены, что не последний. Проблема питбайков остро стоит во всей стране.

