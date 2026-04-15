Новости регионов: в Башкирии четыре человека погибли в ДТП с водителем-подростком

В Башкирии в ДТП с участием несовершеннолетнего водителя погибли четыре человека. Как сообщают в МВД, 16‑летний водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Подросток выжил и находится в тяжелом состоянии.

В одном из сел Дагестана из‑за оползня обрушился двухэтажный жилой дом. Сначала здание дало трещину, затем произошло частичное обрушение второго этажа. Пострадавших нет.

В России сохраняется сложная паводковая обстановка. Подтопленными остаются около трех тысяч приусадебных участков. Сотрудники МЧС ведут круглосуточный мониторинг, вскрывают реки ото льда и укрепляют берега.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.