Собянин выразил соболезнования семьям погибших в пожаре на севере Москвы

Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре на севере Москвы. Публикацию мэр разместил в своем канале в мессенджере МАХ.

Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. На месте работают медики и другие оперативные службы.

Загорелось строящееся здание во 2-м Амбулаторном проезде на частной строительной площадке. В причинах ЧП разбираются правоохранительные органы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.