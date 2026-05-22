Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 14:07

Общество
Главная / Новости /

Врач Осипов: "болезнь поцелуев" начинается с повышения температуры до 37,5 градуса

Врач рассказал о симптомах "болезни поцелуев"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Симптоматика инфекционного мононуклеоза, также известного как "болезнь поцелуев", начинается с повышения температуры до 37,5 градуса. Об этом Москве 24 рассказал заслуженный врач Российской Федерации Андрей Осипов.

Другими симптомами являются боль в горле, увеличение миндалин и в некоторых случаях образование на них гнойного налета, затрудняющего дыхание. Также могут увеличиваться лимфоузлы. При тяжелом течении температура может достигать 40 градусов, развивается выраженная интоксикация, ломота в теле и боли в суставах, а также увеличивается селезенка.

О росте числа случаев "болезни поцелуев" среди зумеров ранее сообщил SHOT в своем канале в МАХ. Утверждалось, что всего в России на данный момент фиксируется от 40 до 80 случаев заболевания на 100 тысяч человек. При этом раньше мононуклеоз чаще встречался у детей 4–5 лет, а теперь же инфекция поражает подростков и молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет.

Необычное название инфекционного мононуклеоза связано с вирусом Эпштейна-Барр, который распространяется через слюну при поцелуях. Дети часто заражаются в детских садах, пробуя на вкус игрушки и другие предметы. Вирус также можно подхватить через общую посуду, зубную щетку, недопитую бутылку воды или облизанную ложку. Считается, что инфицировано до 90% взрослого населения мира.

Однако Осипов назвал информацию о резком увеличении заболеваемости преувеличенной. По его словам, это давно известное инфекционное заболевание, вызываемое вирусами, которое может протекать по-разному.

При любом повышении температуры, боли в горле и увеличении лимфоузлов эксперт рекомендовал обратиться к врачу для правильной диагностики. Он указал, что недуг легко выявляется как клиническими, так и лабораторными методами.

Вместе с тем доктор отметил, что специфического лечения, как и вакцины, не существует. Всем назначаются противовирусные препараты.

Комментируя группу риска, Осипов уточнил, что заболеть могут люди любого возраста: дети, молодежь и взрослые. Однако тяжелее инфекция протекает у пациентов с хроническими заболеваниями, онкологическими патологиями и ослабленным иммунитетом.

"Передается вирус преимущественно воздушно-капельным путем – например, при тесном общении с зараженным или нахождении в душном помещении. В ряде случаев возможен контактно-бытовой механизм, главным образом через слюну", – пояснил он.

В качестве профилактики эксперт посоветовал избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции, а пациентам с хроническими заболеваниями, детям и лицам с иммунодефицитом – не посещать закрытые помещения с большим количеством людей.

"Если такого визита избежать не удается, необходимо надевать маску. После возвращения с улицы важно тщательно вымыть руки, а затем умыться", – добавил Осипов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о новой разрушительной пандемии из-за участившихся в мире вспышек инфекционных болезней. Они приобретают все более разрушительный характер.

В частности, вспышки заболеваний оказывают негативное влияние на системы здравоохранения, экономику, политику и социальные структуры, а также затрудняют процесс восстановления после них.

Читайте также


обществоэксклюзив

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика