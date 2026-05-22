Врач Осипов: "болезнь поцелуев" начинается с повышения температуры до 37,5 градуса

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Симптоматика инфекционного мононуклеоза, также известного как "болезнь поцелуев", начинается с повышения температуры до 37,5 градуса. Об этом Москве 24 рассказал заслуженный врач Российской Федерации Андрей Осипов.

Другими симптомами являются боль в горле, увеличение миндалин и в некоторых случаях образование на них гнойного налета, затрудняющего дыхание. Также могут увеличиваться лимфоузлы. При тяжелом течении температура может достигать 40 градусов, развивается выраженная интоксикация, ломота в теле и боли в суставах, а также увеличивается селезенка.

О росте числа случаев "болезни поцелуев" среди зумеров ранее сообщил SHOT в своем канале в МАХ. Утверждалось, что всего в России на данный момент фиксируется от 40 до 80 случаев заболевания на 100 тысяч человек. При этом раньше мононуклеоз чаще встречался у детей 4–5 лет, а теперь же инфекция поражает подростков и молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет.

Необычное название инфекционного мононуклеоза связано с вирусом Эпштейна-Барр, который распространяется через слюну при поцелуях. Дети часто заражаются в детских садах, пробуя на вкус игрушки и другие предметы. Вирус также можно подхватить через общую посуду, зубную щетку, недопитую бутылку воды или облизанную ложку. Считается, что инфицировано до 90% взрослого населения мира.

Однако Осипов назвал информацию о резком увеличении заболеваемости преувеличенной. По его словам, это давно известное инфекционное заболевание, вызываемое вирусами, которое может протекать по-разному.

При любом повышении температуры, боли в горле и увеличении лимфоузлов эксперт рекомендовал обратиться к врачу для правильной диагностики. Он указал, что недуг легко выявляется как клиническими, так и лабораторными методами.

Вместе с тем доктор отметил, что специфического лечения, как и вакцины, не существует. Всем назначаются противовирусные препараты.

Комментируя группу риска, Осипов уточнил, что заболеть могут люди любого возраста: дети, молодежь и взрослые. Однако тяжелее инфекция протекает у пациентов с хроническими заболеваниями, онкологическими патологиями и ослабленным иммунитетом.

"Передается вирус преимущественно воздушно-капельным путем – например, при тесном общении с зараженным или нахождении в душном помещении. В ряде случаев возможен контактно-бытовой механизм, главным образом через слюну", – пояснил он.

В качестве профилактики эксперт посоветовал избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции, а пациентам с хроническими заболеваниями, детям и лицам с иммунодефицитом – не посещать закрытые помещения с большим количеством людей.

"Если такого визита избежать не удается, необходимо надевать маску. После возвращения с улицы важно тщательно вымыть руки, а затем умыться", – добавил Осипов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о новой разрушительной пандемии из-за участившихся в мире вспышек инфекционных болезней. Они приобретают все более разрушительный характер.

В частности, вспышки заболеваний оказывают негативное влияние на системы здравоохранения, экономику, политику и социальные структуры, а также затрудняют процесс восстановления после них.