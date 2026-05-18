Юрист Русяев: тюремный срок до двух лет может грозить за сорванную в городе сирень

Штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет может ждать того, кто сорвет городскую сирень. Об этом Москве 24 рассказал юрист Илья Русяев.

По его словам, в столице обрывать любые зеленые насаждения, в том числе и кусты сирени, запрещает КоАП Москвы (статья 4.18). Нарушителей ждут штрафы в размере от 3,5 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч, для юридических – 300 тысяч.

"Однако, если сирень обрывали так, что куст оказался загублен и фактически перестал расти, применяется статья 4.19, согласно которой штраф для граждан составляет 4–4,5 тысячи рублей", – добавил эксперт.

Кроме того, нарушителя параллельно могут привлечь к ответственности по статье об уничтожении или повреждении чужого имущества (7.17 КоАП РФ). Штраф составит от 300 до 500 рублей, отметил юрист.





Илья Русяев юрист Следует учитывать, что за обрывание сирени реальна и уголовная ответственность. При повреждении кустарника в парке, на аллее, в целом высаженного в черте населенного пункта, до степени прекращения роста и ущербе свыше 5 тысяч рублей возбуждают дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений (260 УК РФ). Наказания различные, начиная от штрафа в размере до 500 тысяч рублей и заканчивая лишением свободы на срок до двух лет с выплатой от 100 до 200 тысяч.

В свою очередь, когда сирень обламывают ради продажи, в силу вступает статья о краже (158 УК РФ), ведь кусты в скверах, парках и во дворах находятся в государственной либо муниципальной собственности или входят в общее имущество владельцев помещений многоквартирного дома. Нарушителя могут оштрафовать на сумму до 80 тысяч рублей. Максимальным же наказанием будет лишение свободы на срок до двух лет, пояснил юрист.

"Однако для привлечения нарушителя к ответственности нужна фиксация. На месте имеет смысл снять процесс на фото и видео, отметить время и координаты, при наличии машины записать ее номер, снять точку продажи и продавца", – подчеркнул Русяев.

Дальше стоит вызвать полицию, а также написать заявление в департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Собственник насаждений также может через суд взыскать с нарушителя компенсацию для восстановления насаждения. Ее итоговый размер будут определять в зависимости от вида, возраста и состояния поврежденного куста, отметил эксперт.

