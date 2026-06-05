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05 июня, 19:14

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Дарья Донцова представит новый роман на фестивале "Красная площадь" 7 июня

Литературные выходные: что посетить на книжном фестивале "Красная площадь" 6 и 7 июня

Книжный фестиваль "Красная площадь" продлится в столице до 7 июня. Все желающие смогут не только приобрести различные произведения, но и поучаствовать в дискуссиях со знаменитыми писателями, посетить поэтические вечера и услышать о новинках в мире литературы. Что посетить в ближайшие выходные – в материале Москвы 24.

Выступления и спектакли

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Книжный фестиваль "Красная площадь" проходит в 12-й раз: это литературное событие приурочено ко Дню русского языка, а также дню рождения Александра Пушкина. В связи с этим книжные ряды традиционно заняли территорию площади от Исторического музея до собора Василия Блаженного, а также разместились внутри ГУМа. Вход для всех посетителей будет бесплатным, а фестиваль продлится до 7 июня.

Возле собора Василия Блаженного развернулась ключевая локация – главная сцена, которая стала площадкой для выступлений актеров, музыкантов и чтецов. Организаторы подготовили более 25 различных мероприятий, приуроченных к памятным датам, связанным с Николаем Некрасовым, Михаилом Салтыковым-Щедриным, Дмитрием Шостаковичем, Микаэлом Таривердиевым и другими.

Кроме того, в рамках фестиваля 6 июня камерный оркестр и солисты Большого театра России под руководством Михаила Цинмана исполнят музыку Сергея Прокофьева к нереализованной постановке Александра Таирова "Евгений Онегин". Этот музыкально-драматический проект, приуроченный к 135-летию композитора и 250-летию театра, объединит выступления оперных солистов Альбины Латиповой и Василия Соколова со стихотворными фрагментами пушкинского романа, которые прочитает заслуженный артист России Игорь Яцко.

Также 7 июня народный артист России Борис Щербаков впервые выступит перед зрителями с моноспектаклем по пьесе Леонида Филатова "Про Федота-стрельца, удалого молодца". Музыкальное сопровождение для постановки обеспечит ансамбль народных инструментов Московского музыкального общества, возглавляемый дирижером Евгением Волчковым. В ходе выступления артиста прозвучат традиционные русские народные песни, классические романсы, а также фрагменты сочинений отечественных композиторов-классиков.

Время поэзии и новых романов

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Особое внимание уделят произведениям современных писателей. Например, 6 июня Михаил Крупин представит биографическую книгу "Карен Шахназаров. Своя тайна", посвященную жизни и творчеству знаменитого советского и российского кинорежиссера, создавшего картины "Курьер", "Мы из джаза" и "Цареубийца". Содержание новинки включает истории создания известных кинолент, политические взгляды главного героя и подробности его личной жизни. Сам Шахназаров также примет участие в мероприятии.

В этот же день Игорь Волгин представит поэтический сборник "Прикосновенный запас: отметки на полях", за который он ранее получил премию "Слово" и Международную премию им. Ф. Искандера. Книга объединяет стихотворения разных лет, причем на полях каждого текста зафиксировано точное время его создания. Тем самым автор, создавший большой поэтический корпус в XX веке, возвращается к читателям после длительного перерыва.

При этом 7 июня Захар Прилепин – автор романов "Обитель", "Санькя" и "Тума" – представит книгу "Чужецарствие". Новый сборник посвящен анализу национальной идентичности, актуальной политической культуры и исторической памяти. В своих текстах автор разбирает острые общественные и исторические вопросы, включая истоки украинского кризиса, дискуссии о Гражданской войне, а также специфику исторического пути России.

В этот же день, 7 июня, любители детективов смогут поговорить с писательницей Дарьей Донцовой. Автор раскроет секреты своей высокой продуктивности, презентует новый роман "Ботаник на рыбалке", побеседует с аудиторией и проведет автограф-сессию.

А писатель Сергей Шаргунов проведет презентацию нового романа "Попович". Сюжет произведения строится вокруг взросления Луки Артоболевского – сына священника, который собирается поступать на филологический факультет, увлекается философией Жан-Поля Сартра и переживает влюбленность. Подросток сталкивается с внутренним конфликтом из-за жестких семейных запретов, мешающих его собственным желаниям. Ситуация обостряется, когда молодой человек знакомится с загадочным монахом: он начинает внушать юноше сомнительные идеи и подталкивает его к побегу из дома ради поиска настоящей жизни.

Помимо этого, народная артистка России и актриса Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Светлана Крючкова, которая регулярно принимает участие в фестивале "Красная площадь", выступит перед зрителями 7 июня. Популярная актриса театра и кино подготовила для посетителей свою авторскую поэтическую программу.

В воскресенье получится увидеть и телеведущего Леонида Якубовича, который презентует обновленное издание книги стихов "День всего на свете". В этот сборник вошло множество описаний забавных, веселых и абсурдных праздников, которые отмечаются на протяжении всего года.

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