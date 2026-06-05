Кино для собак стало появляться на стриминговых платформах и в соцсетях

Специальные фильмы для собак появляются на стриминговых платформах и в социальных сетях. В кадре используются сине-желтые оттенки, которые различают собаки, постоянное движение объектов и звуковые триггеры в виде лая, писков и других животных звуков.

Подобные фильмы помогают питомцам справляться с тревогой в отсутствие хозяина и дают новые впечатления. Исследование ученых из Университета Висконсина подтвердило, что собаки способны различать происходящее на экране и эмоционально вовлекаться в просмотр.

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