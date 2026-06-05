"M24 x Ticketland": топ культурных событий в Москве

В театре "Русская песня" 4 июля, 9 июля и 2 августа покажут балет "Дон Кихот". Билеты стоят от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Только пара эпизодов романа вошли в балетный сюжет, некоторые сцены больше напоминают темпераментную театральную комедию с юмором и праздничной атмосферой.

В театре Терезы Дуровой 5 июня и 23 июля состоится спектакль "Двое на качелях" по пьесе Уильяма Гибсона. Сюжет повествует о молодом адвокате, переживающем развод, и танцовщице с проблемами со здоровьем и ограниченными финансовыми возможностями. Несмотря на отсутствие общих черт, их знакомство перерастает в любовную историю.

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