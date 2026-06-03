Робота Da Vinci представили на стенде Москвы на ПМЭФ-2026

Операционный блок с роботом Da Vinci показали на стенде Москвы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). Гости могут увидеть его внутри макета строящегося корпуса НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Также на стенде представлены другие ключевые проекты в социальной сфере, градостроительстве, транспорте и промышленности.

Участие в форуме принимают более 20 тысяч участников из более чем 100 стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.