03 июня, 15:15Технологии
Робота Da Vinci представили на стенде Москвы на ПМЭФ-2026
Операционный блок с роботом Da Vinci показали на стенде Москвы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). Гости могут увидеть его внутри макета строящегося корпуса НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Также на стенде представлены другие ключевые проекты в социальной сфере, градостроительстве, транспорте и промышленности.
Участие в форуме принимают более 20 тысяч участников из более чем 100 стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.