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Новости

03 июня, 15:15

Технологии

Робота Da Vinci представили на стенде Москвы на ПМЭФ-2026

Робота Da Vinci представили на стенде Москвы на ПМЭФ-2026

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Новости социального блока Москвы

Операционный блок с роботом Da Vinci показали на стенде Москвы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). Гости могут увидеть его внутри макета строящегося корпуса НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Также на стенде представлены другие ключевые проекты в социальной сфере, градостроительстве, транспорте и промышленности.

Участие в форуме принимают более 20 тысяч участников из более чем 100 стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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