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03 июня, 07:45

Общество

Спрос на настольные игры вырос в Москве

Спрос на настольные игры вырос в Москве

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В Москве вырос спрос на настольные игры. Клубы и тематические кафе для любителей такого досуга регулярно собирают десятки посетителей. Представители индустрии отмечают, что интерес к настольным играм увеличивается, поскольку люди стремятся проводить больше времени в живом общении.

Стоимость редких экземпляров может достигать сотен тысяч и даже миллионов рублей. По словам экспертов, ценность зависит от редкости, тиража и состояния.

Специалисты также отмечают пользу настольных игр для работы мозга. Во время игры активируются когнитивные зоны, связанные с мышлением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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