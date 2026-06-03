Спрос на настольные игры вырос в Москве

В Москве вырос спрос на настольные игры. Клубы и тематические кафе для любителей такого досуга регулярно собирают десятки посетителей. Представители индустрии отмечают, что интерес к настольным играм увеличивается, поскольку люди стремятся проводить больше времени в живом общении.

Стоимость редких экземпляров может достигать сотен тысяч и даже миллионов рублей. По словам экспертов, ценность зависит от редкости, тиража и состояния.

Специалисты также отмечают пользу настольных игр для работы мозга. Во время игры активируются когнитивные зоны, связанные с мышлением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.