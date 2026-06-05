Эксперт Шаталина назвала минусы знакомства с помощью падел-дейтинга

В России появился падел-дейтинг: организаторы придумали турниры по этому виду спорта для одиноких, которые хотят встретить вторую половинку. Насколько эффективен такой способ знакомств, разбиралась Москва 24.

Ставка на чувства

В Сети появились объявления об организации турниров по паделу (игре, которая сочетает в себе элементы тенниса и сквоша) для тех, чье сердце не занято. Явление получило название падел-дейтинг.





организаторы падел-дейтинга Это мероприятие для свободных мужчин и женщин, где спорт становится поводом для настоящего знакомства. Формат построен так, чтобы каждый успел не только поиграть, но и познакомиться. Пока одна группа играет, другая общается, отдыхает, танцует, проходит мини-сессии с психологами и знакомится в легкой атмосфере.

Одни из организаторов подобных мероприятий уточнили, что турниры проходят в формате "американо микст": участники соревнуются в парном разряде, а партнеры по команде случайным образом меняются. Происходящее будет сопровождаться диджей-сетом и фото-видеосъемкой. В конце вечера планируется награждение победителей, а также ярких участников в номинациях: самая совместимая, спортивная и стильная пара, а также завидный жених и завидная невеста.

В комментариях пользователи Сети оценили идею, написав, что ради такого даже готовы научиться играть в падел.

При этом в разговоре с Москвой 24 консультант в сфере отношений, коуч Светлана Шаталина пояснила, что идея спортивных турниров для знакомств имеет психологическое обоснование. По ее словам, многие устали от бесконечного выбора в дейтинговых приложениях и иллюзии, что алгоритмы гарантированно подберут подходящих людей.





Светлана Шаталина консультант в сфере отношений, коуч Организация соревнований и физическая активность представляют собой здоровую тенденцию, способную развиваться, принося как позитивные, так и негативные плоды. Плюс в том, что такая деятельность снижает напряжение во время знакомства. На классическом свидании внимание сосредоточено на взаимной оценке: подхожу ли я, понравлюсь ли, как одет, как ем – моментах, подвергающих человека социальному суждению. В то время как физическая нагрузка через телесное напряжение уменьшает тревогу и ожидания.

Специалист уточнила, что во время таких занятий фокус смещается на совместное дело, а во время самой игры можно наблюдать за человеком в разных проявлениях.

"Социальная психология позитивно оценивает коллективную активность: она ускоряет формирование контакта и позволяет лучше понять личность через реальные поступки. В движении человек раскрывается естественнее и реалистичнее, без притворства. Такой формат дает возможность увидеть, как партнер взаимодействует с другими, реагирует на поражение, поддерживает, проявляет инициативу или справляется с ошибками", – рассказала Шаталина.



Эксперт разъяснила, что турнирное знакомство для построения отношений может оказаться информативнее привычной встречи в ресторане или прогулки, раскрывая больше деталей. При этом существуют и минусы: например, у потенциальных партнеров может создаваться иллюзия общих интересов и совпадения ценностей.

"Неизвестна реальная мотивация нового знакомого: пришел ли он, потому что увлечен спортом и знал, что тут можно познакомиться, или потому что потерял надежду найти партнера другими способами и физическая активность его на самом деле мало интересует", – подчеркнула специалист.

Спортивная площадка – хорошее место для первого знакомства, но она не отменяет необходимости узнавать человека дальше, заключила Шаталина.

Спортивная ячейка общества

Спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник рассказал Москве 24, что любые тренировки являются очень мощной площадкой для нетворкинга, как делового, так и личного. Когда люди связаны общим интересом, занимаются вместе и видят друг друга в процессе физических нагрузок, проще сформировать более точное представление о том, каким человек будет в других жизненных ситуациях.





Никита Скрипник спортивный физиолог, персональный тренер На сегодняшний день падел это крайне популярный, трендовый вид спорта с растущей и устойчивой востребованностью. Вход в него достаточно прост: новички без специальной физической подготовки могут начинать играть, получать удовольствие и общаться с другими, даже более опытными участниками.

Эксперт уточнил, что во время занятий игроки взаимодействуют в парах внутри одной команды или соревнуются друг против друга, периодически меняясь. Это дает возможность поиграть в одной команде с человеком, который может быть интересен, и увидеть его личные качества – азарт, выносливость, поскольку многие черты характера проявляются во время занятий спортом, отметил тренер.

"Падел активно тренирует сердце, легкие и сосуды – это называется кардиореспираторной системой. Благодаря игровым тренировкам повышается выносливость и сжигаются жиры. Работают ноги, спина и руки – по сути, задействовано все тело. А поскольку падел требует координации, нервная система тоже участвует в процессе: нужно следить за мячом, вовремя его отбивать и стремиться к выигрышу", – рассказал специалист.

По мнению Скрипника, к основным ограничениям и противопоказаниям для занятий относятся травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата: проблемы с коленным суставом, голеностопом и поясничным отделом.

Также стоит отложить игру беременным и пациентам с различными острыми респираторными заболевания в активной фазе, предупредил он.





Никита Скрипник спортивный физиолог, персональный тренер За счет того, что в игре присутствуют прыжки и выпады, коленные суставы и голеностопы подвергаются повышенной нагрузке, что может привести к их повреждению. Людям с гипертонией также следует быть осторожными: если не дозировать нагрузку, возможно ухудшение состояния.

Эксперт порекомендовал новичкам начинать тренировки под руководством опытного тренера, а при наличии каких-либо ограничений обязательно проконсультироваться с врачом.

