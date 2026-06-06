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Новости

06 июня, 07:00

Общество

"Качество жизни": врачи рассказали о факторах, которые вредят здоровью

"Качество жизни": врачи рассказали о факторах, которые вредят здоровью

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Почему 40% москвичей страдают бессонницей? Какие способы реально могут помочь от нее избавиться? Чем опасна цифровая зависимость? Как она убивает зрение и сокращает продолжительность жизни?

Почему у людей с плохим зрением мозг стареет быстрее? Что нужно уже делать сейчас, чтобы в 40 лет не носить очки? Какие привычки в питании могут спровоцировать ожирение у жителей мегаполиса? Как нормализовать ментальное здоровье?

На эти и другие вопросы специалисты ответили в программе "Качество жизни".

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