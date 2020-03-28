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Москва 24

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Общество

08:37

Из больницы в Коммунарке выписали 70 пациентов за сутки

медицина общество безопасность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

70 пациентов были выписаны из медицинского центра в Коммунарке за минувшие сутки. При этом поступило на лечение 27 человек, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главврача Дениса Проценко.

"За сутки поступило 27, выписано 70", – объявил медик на личной странице в социальной сети Facebook.

Проценко уточнил, что на данный момент в больнице проходят лечение 326 пациентов. Коронавирус COVID-19 диагностирован у 97 из них. Пневмонию лечат у 154 больных.

Кроме того, 12 пациентов на данный момент помещены в отделение интенсивной терапии. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены трое больных.

По данным на 27 марта, в России зафиксировано 1036 случаев заражения коронавирусом. Четыре человека скончались в результате инфицирования COVID-19. 45 человек выздоровели.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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