Пациентов с внебольничной пневмонией должны тестировать на коронавирусную инфекцию

21:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Тестировать на коронавирусную инфекцию необходимо всех пациентов с внебольничной пневмонией, сказал Сергей Собянин главам регионов на селекторном совещании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
По его словам, благодаря этому можно будет вовремя выявлять заболевание, помогать зараженным и предотвращать распространение болезни, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Зампредседателя правительства России Татьяна Голикова рассказала о порядке приема в регионах граждан, эвакуируемых из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Она уточнила, что в ближайшее время субъекты России должны получить первоочередные бюджетные субсидии для реализации мер по борьбе с инфекцией.
На совещании также обсудили вопросы расширения лабораторной диагностики коронавирусной инфекции. Кроме того, коснулись ситуации на потребительском рынке и поставок в регионы медицинской техники и средств индивидуальной защиты.
В России зафиксировано 1036 случаев COVID-19. В Москве за сутки выявлено 157 новых случаев, в общей сложности их 703.
В столице скончался четвертый пациент с коронавирусом. У 56-летней женщины не было одного легкого после перенесенного онкологического заболевания.
По всему миру заражено свыше полумиллиона человек. Число скончавшихся превысило 23 тысячи, более 100 тысяч выздоровело.
18 марта ВОЗ была запущена программа Тестов солидарности для обмена данными по различным видам лечения COVID-19 в мире. Сейчас в программе участвуют 45 стран.
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