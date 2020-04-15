Россиян предупредили об опасности аллергии в период пандемии COVID-19

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В столице прогнозируется опасный период наслоения двух легочных болезней. Речь идет в первую очередь о коронавирусной инфекции, а также о поллинозе, передает Агентство "Москва".

По словам академика РАН, заведующего кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, председателя Российского респираторного общества Александра Чучалина, в Москве начинается период сезонной аллергии, которая может дать осложнения в условиях распространения коронавируса.

"Поллиноз будет иметь приблизительно те же симптомы, что и коронавирус: насморк, боль в горле, затрудненное дыхание, некоторые будут температурить", – отметил пульмонолог.

Он добавил, что пик выброса аэроаллергенов в атмосферу традиционно происходит в срок с 9 по 14 мая.

Ранее стало известно об опасности бессимптомного течения COVID-19. Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор Сергей Авдеев заявил, что отсутствие симптомов заболевания не исключает возможности тяжелых осложнений, таких как, например, острая дыхательная недостаточность.