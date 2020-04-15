Россиян предупредили об опасности аллергии в период пандемии COVID-19

12:43
Фото: depositphotos/serezniy
В столице прогнозируется опасный период наслоения двух легочных болезней. Речь идет в первую очередь о коронавирусной инфекции, а также о поллинозе, передает Агентство "Москва".
По словам академика РАН, заведующего кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, председателя Российского респираторного общества Александра Чучалина, в Москве начинается период сезонной аллергии, которая может дать осложнения в условиях распространения коронавируса.
"Поллиноз будет иметь приблизительно те же симптомы, что и коронавирус: насморк, боль в горле, затрудненное дыхание, некоторые будут температурить", – отметил пульмонолог.
Он добавил, что пик выброса аэроаллергенов в атмосферу традиционно происходит в срок с 9 по 14 мая.
Ранее стало известно об опасности бессимптомного течения COVID-19. Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор Сергей Авдеев заявил, что отсутствие симптомов заболевания не исключает возможности тяжелых осложнений, таких как, например, острая дыхательная недостаточность.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: