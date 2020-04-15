Береза зацвела в Москве на две недели раньше срока

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Береза начала цвести в столице на две недели раньше срока из-за теплой погоды, сообщает Агентство "Москва".

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды напомнили, что "самое русское" дерево обычно цветет 20–25 дней. В ведомстве подчеркнули, что береза – один из самых сильных аллергенов.

"Береза – довольно распространенная в Москве порода, ее доля в составе зеленого фонда превышает 7%, по данным мониторинга зеленых насаждений", – говорится в сообщении.

Это дерево можно встретить на всех территориях города, но больше всего ее в районах Измайлово и Сокольники, а также в парках Царицыно и Фили.

В марте главный инспектор столичного департамента природопользования Лилия Латушко заявила, что аллергенные растения зацветут в Москве раньше из-за аномального тепла. По заявлению специалиста, появление пыльцы стоит ждать на месяц раньше срока.

Эксперт добавила, что на определение срока начала цветения аллергенных растений обычно влияет множество факторов: погодные условия, температурный режим, наличие коммуникаций, а также нагревание асфальта.

Ранее аллерголог порекомендовал заранее запастись медицинскими масками. Врач также утверждал, что в нынешнем году ожидается раннее цветение растений.