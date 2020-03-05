Эксперт сообщил о раннем цветении аллергенных растений

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Аллергенные растения зацветут в Москве раньше из-за аномального тепла. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на мнение главного инспектора столичного департамента природопользования Лилии Латушко.

По заявлению специалиста, появление пыльцы стоит ждать на месяц раньше срока.

"Поскольку процесс цветения раньше, поэтому пыльца образуется намного раньше. По прогнозам, цветение на месяц раньше точно. Зимы не было, весна ранняя", – пояснила Латушко.

Эксперт добавила, что точная дата станет известна позже. На определение срока начала цветения аллергенных растений обычно влияет множество факторов: погодные условия, температурный режим, наличие коммуникаций, а также нагревание асфальта.

Ранее аллерголог порекомендовал заранее запастись медицинскими масками. Врач также утверждал, что в нынешнем году ожидается раннее цветение растений.