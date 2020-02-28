Аллерголог призвал запасаться медицинскими масками заранее

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К сезону цветения людям, страдающим аллергией, в этом году из-за ранней весны необходимо готовиться заранее, заявил врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его мнению, о раннем цветении растений было известно еще осенью. Болибок рассказал Москве 24, какие меры необходимо применять, чтобы приступ аллергии не застал врасплох, и раскрыл несколько секретов.

Аллерголог настоятельно рекомендует в этом году заранее обратиться к своему лечащему врачу для назначения курса лечения. Если же курс был назначен, то лекарства необходимо начать применять в самое ближайшее время. Также Болибок советует запасаться индивидуальными средствами защиты уже сейчас из-за их дефицита.



Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Необходимо запасаться средствами индивидуальной защиты, так как сейчас возник дефицит медицинских масок из-за боязни эпидемии, а аллергикам тоже необходимы маски для защиты дыхательных путей. Есть еще специальные многоразовые маски для аллергиков, они дороже, но зато один раз ее купил – и можно несколько сезонов пользоваться.



Врач отметил, что каждый аллергик знает свой сезон цветения, однако в этом году все будет сдвинуто из-за мягкой зимы. Владимир Болибок советует меньше выходить на улицу и воздержатся от посещения парков, садов и выездов на природу.

Аллерголог открыл небольшой секрет, как узнать, ожидает ли вас приступ аллергии или нет. Болибок советует пользоваться сервисами в Сети, где есть таблица растений, которые цветут прямо сейчас.



Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Люди, которые знают это, смотрят, какое растение на данный момент начало цвести, и сразу понимают, что и когда у них может вызвать аллергию.



Ранее Росгидромет предупредил о температурных аномалиях в марте. Руководитель ситуационного центра ведомства Юрий Варакин заявил, что весна пришла в Центрально-Европейский регион на месяц раньше срока, а средние температуры превысят норму на семь-десять градусов.