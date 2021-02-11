Ученые назвали популярный продукт, повышающий риск смерти

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Ученые из Китая предупредили, что регулярное употребление яиц может заметно увеличить риск смерти, сообщает "Вечерняя Москва".
Специалисты проанализировали опрос ученых из США, в котором приняли участие 500 тысяч человек. В ходе исследования изучался рацион питания людей в середине 1990-х годов. Спустя 16 лет ученые вновь обратились к своему исследованию, выяснив, что 129,3 тысячи участников опроса уже нет в живых. Отмечается, что многие из них часто ели яйца.
Исследователи отметили, что в продукте содержится большое количество жиров и холестерина, которые повышают риск развития инфарктов и целого ряда проблем со здоровьем. В связи с этим они рекомендовали отказаться от частого употребления яиц, в особенности от желтков.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о продуктах, которые не рекомендуется есть на завтрак. По ее словам, организм нуждается в пополнении запаса полезных веществ после сна. А при употреблении бутербродов ему приходится переваривать тяжелую пищу.
Также вредным продуктом Дюваль считает кофе. По ее мнению, данный напиток придает бодрость только на короткий промежуток времени. Кроме того, он может приводить к лишнему весу, потому что к вечеру из-за него появляется голод.
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