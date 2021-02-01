Эксперты рассказали, как пережить остаток зимы

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Терапевт Ольга Бурлакова и психолог Наталья Малышева рассказали, как россиянам пережить конец зимы. По словам терапевта, в это время многие сталкиваются с авитаминозом, а организм испытывает эмоциональное и физическое напряжение, пишет News.ru.

"Многие говорят, что не чувствуют улучшения состояния здоровья, несмотря на прием витаминов. Дело в том, что они просто не усваиваются. Сильно не хватает россиянам витамина D, который способствует мышечному тонусу, активности, повышает иммунитет. Повысить его усвояемость поможет прием теплой, почти горячей воды с лимоном", – рассказала Ольга Бурлакова.

Наталья Малышева советует в этот период добавить в свой гардероб больше ярких цветов. Тем же, кто все-таки является приверженцем практичности, рекомендуется хотя бы добавить в свою жизнь цветные акценты в виде аксессуаров. Также можно вспомнить о хобби, чтобы скоротать длинные зимние вечера.

Перед сном психолог рекомендует выходить на короткую прогулку. Ходьба на свежем воздухе не только повышает настроение, но и благотворно влияет на нервную систему, считает она.

"Если вам тяжело просыпаться по утрам, когда солнце еще не взошло, поставьте два будильника. При первом звонке происходит пробуждение и есть несколько минут для того, чтобы понежиться в уютной постели", – сказала Малышева.

Она также рекомендует в конце зимы начать готовиться к теплому времени года.

Ранее психолог рассказала, сколько дней займет адаптация к офису после удаленки. Она подчеркнула, что, как правило, такой период длится пару недель, но может быть и больше.