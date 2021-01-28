Психолог рассказала, сколько дней займет адаптация к офису после удаленки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Адаптация к работе в офисе после длительного периода удаленки может занять не меньше одной–двух недель, считает руководитель сектора дистанционного консультирования Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Ермолаева.
По ее словам, во время периода адаптации вернувшихся в офис будут сопровождать страхи. Она подчеркнула, что, как правило, такой период длится пару недель, но может быть и больше.
"Важно отследить, чтобы период адаптации не затянулся. Если он длится более месяца, то это уже может вызывать различные формы депрессии", – цитирует Ермолаеву Агентство "Москва".
Она посоветовала по возможности заранее подготовиться к возвращению в офис и восстановить режим дня. В первую очередь стоит наладить режим сна и отдыха. Также важно восстановить привычный уровень физической активности.
В первый рабочий день после возвращения в офис с удаленки психолог призывает не перегружать себя делами, чтобы избежать стресса.
"Важный фактор, который поможет преодолеть первые недели, связанные с повышенной тревожностью из-за выхода на работу – это не бросаться на все задачи одновременно и сразу. Важно распланировать, "растянуть" эту нагрузку на неделю или более, если позволяет график. В противном случае возможны выгорание и сложности с адаптацией", – пояснила Ермолаева.
Также она посоветовала подумать о возможностях личностного и профессионального роста, общении с коллегами и других преимуществах, связанных с возвращением к офисному формату работы.
Накануне Сергей Собянин смягчил требования для работодателей об удаленной работе. По его словам, ситуация с распространением коронавируса продолжает улучшаться. В частности, в течение прошедшей недели число новых случаев не превышало 2–3 тысяч в день.
В связи с этим с 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекомендательный характер.
Решение о том, возвращать ли работников в офисы или сохранять удаленку, остается за руководителями конкретных организаций.
Ранее Владимир Путин заявил, что появилась возможность аккуратно снимать ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции. По его словам, в целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется.
Также глава государства обратил внимание на то, что российская вакцина от коронавируса зарегистрирована в 13 странах. Эксперт международного научного экспертного совета по вакцине "Спутник V" Карлос Сала заявлял, что российский препарат от коронавируса имеет преимущество перед другими аналогичными разработками.
"Специальный репортаж": "отвод от прививки"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: