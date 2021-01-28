Психолог рассказала, сколько дней займет адаптация к офису после удаленки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Адаптация к работе в офисе после длительного периода удаленки может занять не меньше одной–двух недель, считает руководитель сектора дистанционного консультирования Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Ермолаева.

По ее словам, во время периода адаптации вернувшихся в офис будут сопровождать страхи. Она подчеркнула, что, как правило, такой период длится пару недель, но может быть и больше.

"Важно отследить, чтобы период адаптации не затянулся. Если он длится более месяца, то это уже может вызывать различные формы депрессии", – цитирует Ермолаеву Агентство "Москва".

Она посоветовала по возможности заранее подготовиться к возвращению в офис и восстановить режим дня. В первую очередь стоит наладить режим сна и отдыха. Также важно восстановить привычный уровень физической активности.

В первый рабочий день после возвращения в офис с удаленки психолог призывает не перегружать себя делами, чтобы избежать стресса.

"Важный фактор, который поможет преодолеть первые недели, связанные с повышенной тревожностью из-за выхода на работу – это не бросаться на все задачи одновременно и сразу. Важно распланировать, "растянуть" эту нагрузку на неделю или более, если позволяет график. В противном случае возможны выгорание и сложности с адаптацией", – пояснила Ермолаева.

Также она посоветовала подумать о возможностях личностного и профессионального роста, общении с коллегами и других преимуществах, связанных с возвращением к офисному формату работы.

Накануне Сергей Собянин смягчил требования для работодателей об удаленной работе. По его словам, ситуация с распространением коронавируса продолжает улучшаться. В частности, в течение прошедшей недели число новых случаев не превышало 2–3 тысяч в день.

В связи с этим с 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистан­ционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекоменда­тельный характер.

Решение о том, возвращать ли работников в офисы или сохранять удаленку, остается за руководителями конкретных организаций.

Ранее Владимир Путин заявил, что появилась возможность аккуратно снимать ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции. По его словам, в целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется.

Также глава государства обратил внимание на то, что российская вакцина от коронавируса зарегистрирована в 13 странах. Эксперт международного научного экспертного совета по вакцине "Спутник V" Карлос Сала заявлял, что российский препарат от коронавируса имеет преимущество перед другими аналогичными разработками.

