РБК: в России выросла доля граждан с избыточным весом

Фото: depositphotos/tomwang

Почти 44% взрослых россиян имеют избыточный вес, который соответствует стадиям предожирения и ожирения, против 40% пять лет назад. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на результаты выборочного наблюдения рациона питания населения, которые опубликованы Росстатом.

Так, в прошлом году по сравнению с 2018-м сократилась доля граждан, имеющих вес в пределах нормы, – с 36,3 до 35,7%, однако выросло число тех, у кого есть избыточный вес на уровне предожирения, – с 40,1 до 43,9%.

По данным издания, наиболее заметные изменения произошли у мужчин. В 2018 году нормальный вес был у 34% россиян мужского пола, а теперь их доля снизилась до 30,9%. Количество мужчин, имеющих предожирение, выросло с 46,9 до 52,4%.

Среди женщин изменений было меньше: доля имеющих нормальный вес россиянок выросла с 38,1 до 39,4%, а доля имеющих лишний вес в стадии предожирения увеличилась с 34,7 до 37,1%.

Согласно информации Росстата, на которую ссылается издание, по итогам 2022 года в РФ насчитывалось 2,18 миллиона пациентов с официальным диагнозом "ожирение", что почти на 10% больше, чем по итогам 2021 года. В 2022-м таких диагнозов было поставлено 419 тысячам человек – на 9% больше, чем в 2021-м. В октябре прошлого года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что ожирением страдают 11% граждан, указало РБК.

Ранее Мурашко с помощью приборов, отслеживающих лишний вес, узнал, что ему нужно сбросить шесть килограммов. Он отметил, что питание влияет на работоспособность человека и его самочувствие. При этом министр предупредил, что главное в этом случае – не переедать и соблюдать определенные правила, в том числе больше употреблять овощи и фрукты. У людей с нормальным весом на 40% снижается риск развития рака желчного пузыря, печени и почек, добавил глава Минздрава РФ.