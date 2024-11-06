Минцифры РФ внедрит оформление налогового вычета на "Госуслугах" в 2025 году

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Минцифры прорабатывает внедрение услуг по получению налоговых вычетов на портале "Госуслуги". Ожидается, что граждане смогут воспользоваться этим уже в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Сейчас на портале завершается разработка услуг по получению социальных вычетов (образование, спорт, здоровье), а также за недвижимость, в том числе за ипотеку.

Минцифры ранее предложило использовать упрощенную биометрию в качестве второго фактора для защиты аккаунта при входе на "Госуслуги". В настоящее время для этого требуется стандартная биометрия, однако ввод упрощенного варианта позволит расширить число тех, кто хочет защитить свою учетную запись.

В конце октября Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ россиян, которые взяли до 2025 года жилищный кредит. Также у заемщика должно быть подтвержденное налоговым органом право на имущественный налоговый вычет на строительство или приобретение жилья.