Эксперт Филиппов перечислил санкции за неуплату налогов до 1 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Начисление пени и запрет на выезд за границу грозит тем, кто не оплатит налоги до 1 декабря 2024 года включительно. Об этом Москве 24 рассказал почетный адвокат России Никита Филиппов.

Жителям страны в 2024 году необходимо уплатить налоги не позднее 2 декабря: в частности, транспортный, земельный, НДФЛ (на те доходы, где он не был удержан) и на имущество физлиц. Исключения есть только для жителей отдельных территорий Курской, Белгородской областей, а также для пострадавших от паводков в Оренбургской области. Для них срок уплаты продлен правительством на год.

Филиппов отметил, что налоговые уведомления направляют гражданам органы ФНС. Если россиянин не успевает заплатить вовремя, ему будут начисляться пени.



Никита Филиппов почетный адвокат России За неуплату налога в срок взимается пеня в размере 1/300 от ключевой ставки в день. С учетом ее текущего значения (21%) размер пени составляет 0,07% в день от суммы неуплаченного налога. Иные штрафы не взыскиваются.

Если задолженность значительная, гражданину могут запретить выезд за границу, предупредил Филиппов. В частности, это реально, когда сумма равна 30 тысячам рублей и более или она составляет 10 тысяч, но просрочка добровольного исполнения составляет более двух месяцев.

"Но для этого должно быть возбуждено исполнительное производство, а происходит это только после вступления в силу судебного акта о взыскании задолженности по налогам. Также пристав должен вынести постановление о запрете на выезд", – указал эксперт.

Уплатить налог можно любым удобным способом, в том числе посредством портала "Госуслуги", личного кабинета на сайте ФНС, со смартфона, считав QR-код на налоговом уведомлении, или в любом отделении банка, перечислил Филиппов.

Ранее юрист Анастасия Билялова рассказала, что россиянам необходимо уплатить налог с банковского вклада, если прибыль по нему превышает 150 тысяч рублей. При совокупном годовом доходе до 5 миллионов ставка составит 13%, свыше этой суммы – 15%.

