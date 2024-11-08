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08 ноября, 04:33

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"Известия": депутаты предложили ввести в России отдельный налоговый вычет на спорт

В Госдуме предложили ввести отдельный налоговый вычет на спорт

Фото: depositphotos/.shock

Отдельный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги предлагают ввести в России. С такой инициативой зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный обратился к главе Минспорта Михаилу Дегтяреву, сообщает газета "Известия".

Депутат напомнил, что на сегодня сумма социального налогового вычета, куда, помимо физкультурно-оздоровительных услуг, входят расходы на образование и лечение, ограничена 150 тысячами рублей. При этом граждане могут вернуть с нее только 13%.

"И если, например, родитель воспользовался им при компенсации стоимости обучения ребенка, исчерпав дозволенный лимит, получить такую льготу при оплате спортивных секций и кружков он уже не сможет", – подчеркнул Выборный.

Он добавил, что если власти таким образом смогут помочь семьям увлечь ребенка спортом и творчеством, то это станет большим вкладом в будущее страны. Родители, в свою очередь, смогут увеличить расходы на спортивные секции.

Выборный выразил уверенность в том, что такая мера позволит популяризировать спорт среди молодежи.

Ранее стало известно, что Минцифры прорабатывает внедрение услуг по получению налоговых вычетов на портале "Госуслуги". Ожидается, что граждане смогут воспользоваться этим уже в 2025 году.

Владимир Путин между тем подписал закон, который освобождает от НДФЛ россиян, взявших до 2025 года жилищный кредит. У заемщика при этом должно быть подтвержденное налоговым органом право на имущественный налоговый вычет на строительство или приобретение жилья.

Налоговый вычет можно будет получить через "Госуслуги"

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