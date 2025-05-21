Психолог Кольцова: запрет на фотошоп на сайтах знакомств может отпугнуть аудиторию

В России предложили запретить использовать отредактированные снимки на сайтах знакомств, а для контроля использовать искусственный интеллект. Кого могут задеть такие нововведения, разбиралась Москва 24.

Снять "маски"

С инициативой запретить обработанные в фотошопе снимки выступили депутаты от фракции ЛДПР. По данным телеграм-канала SHOT, с помощью такой меры парламентарии планируют повысить доверие к дейтинг-приложениям среди россиян.

"Мы живем в эпоху, когда цифровые технологии позволяют буквально перерисовать человека: стереть возраст, изменить черты лица, создать образ, который не имеет ничего общего с реальностью", – рассказал куратор молодежной организации ЛДПР Дмитрий Шатунов.





Дмитрий Шатунов куратор молодежной организации ЛДПР И когда такие "маски" становятся нормой, страдают самые уязвимые.

В частности, депутаты предложили запретить загрузку в приложения и на сайты для знакомств уже готовые картинки, а вместо этого – использовать фото, сделанные в реальном времени без возможности редактирования. Еще один вариант – привлечь искусственный интеллект (ИИ), который будет распознавать признаки фотошопа при загрузке фотографий. Порталам же, которые откажутся внедрять технологии, по задумке депутатов могут грозить штрафы от Роскомнадзора.

Модифицировать структуру работы сайтов знакомств пытаются не впервые. К примеру, зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов еще в 2024 году выступил с инициативой создать раздел для знакомств на "Госуслугах". А в мае 2025 года депутаты партии "Новые люди" направили в МВД предложение использовать возможности портала для того, чтобы отмечать на сайтах знакомств людей с непогашенными судимостями по некоторым уголовным статьям (в частности, за насильственные действия, совершенные в отношении партнеров).

Запрос на красоту

Ретушь фотографий на сайтах для знакомств свойственна как мужчинам, так и женщинам, однако последним – в большей степени, отметила психолог Екатерина Кольцова. И такое поведение не обязательно говорит о наличии каких-либо психологических проблем.

"В течение последних лет 20 мир стал в большей степени опираться на визуальное. Хорошее содержание уже практически не воспринимается обществом без красивой картинки – это касается не только людей, но, к примеру, товаров, услуг и даже еды", – рассказала специалист в беседе с Москвой 24.





Екатерина Кольцова психолог И женщинам может казаться, что неотретушированная фотография как будто не соответствует канонам красоты, принятым в обществе.

Особую роль в этом вопросе играет поведение мужчин, которые, по словам психолога, нередко выбирают женщин прежде всего по красивой картинке, а не по личностным качествам. А девушки, в силу своей природы, хотят им понравиться.

"Мужчины тоже ретушируют фотографии, но значительно реже. Как правило, этим занимаются нарциссы и очень педантичные, в том числе и в вопросах внешности, представители сильного пола", – пояснила Кольцова.

В то же время женщины на сайтах для знакомств обращают внимание не только на фото, но и на описание, которое дают о себе мужчины, что вынуждает последних больше времени уделять именно этому разделу на порталах, объяснила психолог.





Екатерина Кольцова психолог Конечно, есть и те, которые ретуширует фото из-за наличия психологических проблем, связанных с непринятием своей внешности. Таких людей можно отличить по тому, что они слишком сильно изменяют кадры – практически до неузнаваемости.

Что касается запрета на фотошоп, по мнению Кольцовой, такая инициатива способна отпугнуть от сайтов знакомств и женщин, и мужчин, потому что может расцениваться как вторжение в личное пространство. В то же время у предложения депутатов есть положительная сторона: реальные фото в формате "здесь и сейчас" уменьшат разрыв между ожиданиями и реальностью с точки зрения внешности партнеров. А это, по мнению психолога, может значительно сократить путь к созданию пары.