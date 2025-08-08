Внук актера Джека Николсона был арестован по обвинению в домашнем насилии

Фото: legion-media.com/Tsuni/USA

Внука американского актера Джека Николсона Шона Норфлита арестовали в Лос-Анджелесе по обвинению в домашнем насилии, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание People.

Сообщения СМИ о произошедшем подтвердились документами об аресте, которые оказались в распоряжении издания. Согласно информации журналистов, 29-летнего Норфлита отпустили под залог в размере 50 тысяч долларов (почти 4 миллиона рублей).

При этом имя пострадавшей от действий внука Николсона не разглашается. Суд над мужчиной запланирован на 26 августа. В случае, если его признают виновным, ему может грозить до 4 лет тюрьмы.

Ранее суд приговорил турецкого актера Озана Гювена к тюремному сроку по делу о домашнем насилии. Его признали виновным в избиении Дениз Булутсуз, его бывшей избранницы. Артиста приговорили к заключению сроком на два года и три месяца. Однако Гювен отрицает свою вину. По его словам, девушка напала на него первой.