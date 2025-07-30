Суд в Москве заочно арестовал сына режиссера сериала "Моя прекрасная няня" Кирющенко

Фото: vk.com/Василий Кирющенко (Василий Кирющенко внесен в перечень террористов и экстремистов)

Суд в Москве заочно арестовал сына режиссера сериала "Моя прекрасная няня" Алексея Кирющенко, одного из лидеров организации "Русский добровольческий корпус" (РДК) (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) Василий Кирющенко (внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на картотеку суда.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Согласно информации из картотеки, Кирющенко обвиняют в участии в деятельности организации, признанной в России террористической.

Кирющенко был объявлен в розыск в РФ по уголовной статье в июле 2025 года. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. В июне этого же года Росфинмониторинг внес Кирющенко в перечень террористов и экстремистов. Его обвиняют в призывах к терроризму и участию в террористической организации.

Правоохранительные органы выяснили, что у Кирющенко имеются долги почти на 136 тысяч рублей. Известно, что он взял кредит в Московском банке и не выплатил его в установленный срок, в связи с чем против него были открыты три исполнительных производства. Однако сейчас они прекращены из-за невозможности взыскания долга.