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09:29

"Июльскую" погоду прогнозируют в Москве в субботу

общество погода

09:29

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сухая "июльская" погода придет в столицу в последний день лета, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, хотя утро будет хмурым, ближе к полудню выглянет солнце. "Воздух вновь прогреется до климатических показателей июля. Ожидается плюс 22–24 градуса", – цитирует синоптика РИА Новости.

Ветер будет слабым. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее Тишковец отметил, что в этом году в Москве будет теплая осень, хотя вторая декада октября может оказаться дождливой. Наступление зимы сдвинется как минимум на конец ноября – начало декабря.

Главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Георгий Костюк считает, что теплая осень улучшит психическое здоровье горожан. По его мнению, депрессия будет встречаться намного меньше, чем обычно.

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общество погода

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