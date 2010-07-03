Синоптики рассказали о погоде в Москве осенью и зимой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Теплая осень с дефицитом осадков и поздняя зима ожидаются в Москве в 2019 году, сказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Температура точно будет выше нормы.

"Будет золотая осень, неплохая, я бы сказал", – сказал он в комментарии РИА Новости.

Он отметил, что сегодня, 28 августа, в Москве началось бабье лето, хотя "по всем канонам" оно приходится обычно на середину сентября.

Синоптик уточнил, что вторая декада октября будет дождливой, но при этом достаточно теплой. Есть большая вероятность, что климатическая зима наступит позже примерно на две недели.

Наступление зимы (переход температуры на 0 и отрицательные значения. – Прим. ред.) происходит обычно в средней полосе России после 10 ноября. Однако в этот раз ноябрь будет теплее обычного, учитывая предшествующие теплые месяцы. В 2019 году наступление климатической зимы будет отодвинуто как минимум на конец ноября – начало декабря, добавил Тишковец.

Также он сказал, что в ночь на 29 августа в Москве будет самой холодной в этом месяце – температура воздуха опустится до +8...+9 градусов. В Подмосковье ожидается до +3...+8 градусов. Днем 29 августа и столице погода начнет улучшаться: будет много солнца, ветер постепенно развернется с северного направления на запад.

