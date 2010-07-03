В ТиНАО столкнулись пять автомобилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Новомосковском округе столицы на 25 километре Киевского шоссе столкнулись пять автомобилей – в результате ДТП пострадал один человек. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что участниками аварии стали Mercedes, Ford Focus, такси Skoda, автобус ЛиАЗ маршрута 444, в котором находились 15 человек, и еще одна машина.

Пострадал человек, находившийся в Ford. Из-за аварии была перекрыта правая полоса движения в сторону области.

Ранее в столичном районе Бирюлево Восточное машина скорой помощи врезалась в фонарный столб. Инцидент произошел по адресу: улица Касимовская, дом 42. В результате ДТП пострадали два человека.