Два человека пострадали при ДТП со скорой на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

В столичном районе Бирюлево Восточное машина скорой помощи врезалась в фонарный столб, передает Агентство "Москва".

Уточняется, что инцидент произошел по адресу: улица Касимовская, дом 42.

В результате ДТП пострадали два человека.

Ранее стало известно о смертельной аварии на пешеходном переходе на Нижегородской улице. Иномарка сбила трех человек и затем врезалась в столб, один из пострадавших скончался от полученных травм.